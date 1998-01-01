«Гадость!» Поклонников шокировал «страстный» поцелуй Кудрявцевой и Успенской

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Подруги не стали скрывать чувства к друг другу во время дня рождения общей приятельницы Ирины Дубцовой.

Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков, instagram @leratv

Телеведущая Лера Кудрявцева выложила в Instagram снимок со светского мероприятия, на котором она без стеснения целует в губы свою подругу — певицу Любовь Успенскую. Об этом сообщает Teleprogramma.Pro.

— Никто тебя не любит так, как я, — подписала фотографию Кудрявцева.

Поклонники телеведущей, в свою очередь, тут же набросились на женщин, начав упрекать их в излишней раскрепощенности. По их мнению, публичные личности должны думать о том, как они выглядят со стороны.

— Какая гадость! — прокомментировал один из пользователей.

— Фу! Как низко! — добавил другой.

— Когда же вы, публичные барышни, будете думать о приличии, — озадачился еще один фанат.

Сама Лера Кудрявцева предпочла не отвечать на такие комментарии.

Ранее Пятый канал сообщал, что телеведущая назвала своих поклонников «жабами».

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