«Подавитесь, жабы!»: Лера Кудрявцева вышла из себя во время общения с фанатами

Телеведущая Лера Кудрявцева устала терпеть оскорбляющие комментарии в соцсетях и решила ответить злопыхателям в их же духе, пишет Teleprogramma.Pro. Если агрессивные выпады в сторону самой Кудрявцевей, теледиву практически не задевали, то, когда зашла речь о муже — хоккеисте Игоре Макарове — телеведущая не сдержалась.

— У меня классный муж, подавитесь, жабы, — написала она в Instagram в ответ на критику любимого мужчины.

Также Лера Кудрявцева ответила на подозрения по поводу количества сделанных «уколов красоты». По словам телеведущей, у нее аллергия на компоненты таких уколов, поэтому данная процедура ей не подходит.

Кудрявцева и Макаров поженились в 2013 году. Пять месяцев назад у супругов родилась дочь Мария.

Ранее Пятый канал сообщал, что телеведущая поделилась воспоминаниями о совместной работе с Гошей Куценко.