Репортаж: Авторский способ очистки инсулина придумали петербургские ученые

Петербургские ученые придумали, как помочь миллионам россиян пережить эпидемию XXI века — диабет. Они изобрели авторский способ очистки инсулина, причем затраты на такие манипуляции «копеечные»: главную роль в процессе взяла на себя соль.

По официальным данным — у нас в стране почти пять миллионов людей с этим заболеванием — и это только те, кто стоит на учете. Еще столько же — пока просто не знают, что больны. Инсулин им нужен как воздух, но порой — его просто нет.

Об уникальной формуле здоровья — смотрите в видеосюжете.

Ранее Пятый канал сообщал, что инсулиновый набор включен в государственный льготный перечень.