Глава ОБСЕ обеспокоен украинским национализмом и героизацией Бандеры

Мирослав Лайчак, глава МИД Словакии и председатель ОБСЕ, обеспокоен ростом национализма на Украине, сообщает РИА Новости. В своем разговоре с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным он объяснил, что словаки насторожено относятся к деятельности радикальных политических группировок в Незалежной, в частности — к героизации Степана Бандеры.

Пресс-секретарь словацкого МИДа Борис Гандел рассказал, что Лайчак и Климкин сошлись на том, что над вопросом должны поработать историки из двух стран.

Опасения словацкого министра не беспочвенны. Президент Украины Петр Порошенко в конце 2018 года приравнял по статусу ветеранов ВОВ и участников ОУН-УПА*, а 1 января в Незалежной прошли торжества в честь дня рождения Степана Бандеры.

Ранее Пятый канал рассказывал о флэшмобе, который украинские полицейские устроили в честь Бандеры.

* — организация запрещена на территории РФ