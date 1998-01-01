Голая правда: сестра Бориса Джонсона разделась в прямом эфире в знак протеста

, 19:55 Эфирная новость 86

Рейчел Джонсон таким образом пыталась донести свою позицию по выходу Великобритании из Евросоюза.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Грудью против Brexit — сестра экс-главы британского МИДа и бывшего мэра Лондона Бориса Джонсона оголилась во время прямого эфира, превратив серьезную политическую передачу в шоу с маркировкой «18+». Голый протест Рэйчел Джонсон объявила выходу Лондона из Евросоюза. По ее словам, других способов быть услышанной не осталось.

— Чтобы быть услышанной, я решила снять свой костюм. И вот я делаю это, смотрите, снимаю блузку и кладу на стол, — заявила Рэйчел Джонсон и разделась.

На серьезный, казалось бы, посыл, а по сути, стриптиз в эфире, другие участники программы отреагировали одновременно со смущением и смехом. К слову, брат героини голого протеста — Борис Джонсон — в свое время считался главным идеологом Brexit и сторонником его реализации по жесткому сценарию.

Ранее Пятый канал рассказывал об итогах голосования по Brexit.

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