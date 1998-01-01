Реакция на итоги голосования: В ЕС не ждут Терезу Мэй с новыми предложениями по Brexit

Настоящую бурю негодования вызвали результаты голосования по Brexit. Для правительства Великобритании оно стало настоящим провалом: подавляющее большинство членов палаты Общин отклонило предложения премьер-министра Терезы Мэй. Теперь на повестке дня — вотум недоверия правительству.

Британцы бьют в барабаны и звонят во все колокола. Одни требуют от властей завершить начатое и обеспечить выход Королевства из Евросоюза. Уходим значит уходим! — говорят одни. Другие требуют отменить Brexit. Этот спор, который все чаще называют войной, завел страну в тупик.

Шум толпы, барабанов и автомобильных сирен всю ночь наполнял атмосферу Лондона. Но британским пэрам — с легкостью удавалось его перекрикивать. До глубокого вечера они пытались найти совместное решение, но гораздо лучше у них получалось выражать накопившееся недовольство!

И вот — наконец-то результат. Правительству нанесли самое сокрушительное поражение в истории страны. Против предложения Мэй проголосовали 432 депутата, а вот за — чуть больше двухсот. А заодно оппозиция поставила ребром вопрос о доверии своему премьеру.

— После двух лет неудач премьер не способна предложить соглашение в интересах нашей страны. Правительство утратило доверие парламента и жителей страны, и я хочу заявить, господин спикер, что я выношу на обсуждение вопрос о недоверии правительству, — заявляет лидер Лейбористкой партии Джереми Кобрин.

Сама Тереза Мэй тут же признается — пока ей нечем ответить.

— Очевидно, что парламент не поддерживает это соглашение. Но неясно, что же он тогда поддерживает? Поэтому я тоже хочу в первую очередь получить подтверждение, что мое правительство все еще пользуется доверием парламента. Если так, я проведу встречи с представителями всех партий в парламенте, чтобы определить условия поддержки соглашения, — отвечает на выпады глава правительства Великобритании Тереза Мэй.

Парламентариев не устроили слишком мягкие, по их мнению, условия выхода Британии из ЕС, которые Мэй согласовала с европейскими властями. Самый спорный пункт договора — появление границы между Республикой Ирландия, не входящей в Королевство, и Северной Ирландией — которая как раз является его частью. Сейчас никаких КПП там нет, но парламентарии настаивают — в случае Brexit они должны появиться. Получается — либо Великобритания теряет суверенитет над Северной Ирландией, либо насильно остается частью экономики ЕС.

— Сейчас у Мэй есть огромный мандат из 432 парламентариев, которые выступают против соглашения. Тереза Мэй может донести это до Брюсселя, сказать, что нужен свежий подход. Я бы так и поступил, — комментирует сложившуюся ситуацию бывший британский министр иностранных дел Борис Джонсон.

Вот только снова видеть Мэй в Европе — явно не намерены. Новости с Туманного Альбиона там встретили с нескрываемым раздражением.

— По мне, так, если соглашения не будет, то проиграют сами британцы. Поэтому они вернутся к голосованию, а закончат все тем, что снова попросят время для переговоров, — заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Уже через несколько часов — британский парламент соберется снова. Но журналисты уверены — ничего хорошего от нового голосования все равно ждать не стоит. В заголовках сегодняшних газет сквозит скепсис.

«Приходит катастрофа», «нет соглашения, нет надежды и нет доверия», так начинаются информационные материалы ведущих изданий. И при этом отмечается, если страна окажется еще и без премьера — политический кризис может затянуться надолго.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что парламент отверг проект сделки с ЕС.