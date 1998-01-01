«Когда выпадет грудь?» Фанаты Ким Кардашьян гадают, как платья держат ее формы

Американская модель Ким Кардашьян выложила в соцсети снимки и видео со светского мероприятия, на котором она традиционно решила удивить гостей провокационным образом. Модель подобрала вечернее платье с верхом, скрывающим только ее соски. Остальную же часть груди можно было разглядеть во всех подробностях.

Поклонники Кардашьян тут же начали шутить по поводу того, как модели удалось избежать конфуза.

— Когда же у нее наконец-то выпадет грудь? Удивительно, как такая нежная ткань может держать бюст, — написал один из них в Twitter.

Twitter @KimKardashian

Другие же фанаты выразили непонимание, почему бойфренд модели — рэпер Канье Уэст — не запрещает ей выходить в свет в подобных образах.

Twitter @KimKardashian

Ранее Пятый канал сообщал, как пышная грудь Ким Кардашьян едва вошла в неподходящее для ее фигуры декольте.