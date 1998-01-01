Глава Петербурга расширил список мест для проведения публичных мероприятий

Глава Петербурга Александр Беглов в понедельник, 18 февраля, на рабочем совещании с членами правительства заявил о своем решении расширить список мест для проведения публичных мероприятий и митингов, сообщает пресс-служба Смольного.

— Санкт-Петербург должен быть одним из самых демократичных городов не только в нашей стране, но и в Европе. Для этого нужно создавать соответствующую инфраструктуру и прислушиваться к мнению граждан и общественных организаций , — сказал Александр Беглов.

Глава Петербурга также отметил, что необходимо соблюдать дисциплину и ответственность организаторам мероприятий за состояние парков, которые они должны оставить в том же состоянии, что и до проведения акции.

В список временно будут включены парк Екатерингоф, Пионерский парк, площадь Ленина, а также сад 9 января. Ранее общественные мероприятия в Петербурге были разрешены только в саду 30-летия Октября, Удельном, Южно-Приморском и Полюстровском парках.

Ранее Пятый канал сообщал, что глава Петербурга Александр Беглов включен в состав Совета Безопасности РФ. Соответствующий указ Владимира Путина опубликован на сайте правовой информации РФ.