Заявлением жены Аршавина займется отдел по борьбе с организованной преступностью

, 0:51 Эксклюзивное интервью 63

Алиса Аршавина обратилась в отдел полиции, специализирующийся на нарушениях закона, совершенных группой лиц.

Фото, видео: Пятый канал, ВКонтакте @АлисаАршавина

Делом о возможных угрозах Андрея Аршавина своей жене займется отдел по борьбе с организованной преступностью. Именитый футболист, по предварительным данным, позволил себе агрессивные высказывания в адрес супруги Алисы.

Как сообщил адвокат Алисы Аршавиной Александр Добровинский, жена спортсмена, с которым они находятся в бракоразводном процессе, подавала заявление в петербургском отделе полиции № 5. Однако ни самой девушке, ни ее адвокату не было известно о специализации данного отделения.

— Пятый отдел? Она (Алиса Аршавина — прим. ред.) там была, но мы не знали, что они там специализируются на ОПГ. По крайней мере, мне не подтвердили это, — рассказал Добровинский в интервью Пятому каналу.

Ранее Пятый канал уже рассказывал о причинах, заставивших жену Андрея Аршавина подать заявление на звезду российского футбола. По словам девушки, Аршавин угрожал ей расправой и требовал крупную сумму денег, а позднее заявился домой в компании нескольких мужчин и отобрал у нее автомобиль.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

1:21
Жители Курил против передачи островов Японии
1:20
Актер сериала «Анна Каренина» госпитализирован в Москве
0:51
Заявлением жены Аршавина займется отдел по борьбе с организованной преступностью
0:15
В Петербурге приступили к разбору завала в учебном корпусе университета ИТМО
0:03
Взрыв прогремел в центре Каира
23:59
Власти Ижевска прокомментировали идею увековечить память Децла
23:45
Фото: Умер поцеловавший медсестру моряк с легендарного снимка
23:29
Небывалая метель парализовала движение на трассах Саратовской области — видео
23:13
Видео: заснявший иркутского губернатора на охоте блогер попал в больницу
22:59
«Чрезвычайный для экономики» — Кудрин об аресте Майкла Калви
22:45
Видео: Падающий метеорит в небе над Ростовом
22:32
Оксимирон положительно охарактеризовал Obe 1 Kanobe перед судом — фото
22:16
В ОНК рассказали о содержании Майкла Калви в «Матросской тишине»
22:01
В Германии — дискуссия вокруг музея сосисок на месте концлагеря — репортаж
21:55
«Бандера, вставай!»: В Киеве проходит антиполицейская акция нацистов — видео
21:42
Осеевский доложил Путину, чего не хватает проектам по кибербезопасности
21:29
По делу о пытках задержан начальник ярославской колонии
21:15
«БАМ — дорога в XXI век». Как модернизируют легендарную Байкало-Амурскую магистраль
20:57
Мать Алисы Аршавиной рассказала об угрозах со стороны футболиста
20:54
Глава Петербурга расширил список мест для проведения публичных мероприятий

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

18 фев

«Дети проснулись и плакали» — как Аршавин забрал внедорожник у жены

18 фев

«Приехал с громилами» — Адвокат Алисы Аршавиной о поступке экс-футболиста

Где смотреть онлайн матч «Ливерпуль» — «Бавария» 19 февраля
Где смотреть онлайн матч «Лион» — «Барселона» 19 февраля
«Зенит» против «Фенербахче» — где посмотреть трансляцию матча онлайн
«Байер» против «Краснодара» — где посмотреть трансляцию матча онлайн

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

И снова лучшие из лучших! Сразу три проекта Пятого канала на пьедестале победителей!

Шоу «Алые паруса 2018 » и «Марафон добра» получили первое место одной из самых престижных премий BEMA, а онлайн-кастинг к сериалу «Свои» получил почетное третье место!

5-tv.ru

Цифры дня

«Известия. Главное» — нам доверяют телезрители России!

9 февраля итоговый выпуск программы «Известия. Главное» принёс Пятому каналу почётное второе место среди всех федеральных телеканалов с долей 8,9% в аудитории «Все 25-59 с высоким доходом».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Пятый канал выиграл три премии Best experience marketing awards

Пятый канал выиграл в трех номинациях на премии Best experience marketing awards (BEMA-2018). Награждение прошло в субботу, 16 февраля.

5-tv.ru

Реклама