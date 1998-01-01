Заявлением жены Аршавина займется отдел по борьбе с организованной преступностью

Делом о возможных угрозах Андрея Аршавина своей жене займется отдел по борьбе с организованной преступностью. Именитый футболист, по предварительным данным, позволил себе агрессивные высказывания в адрес супруги Алисы.

Как сообщил адвокат Алисы Аршавиной Александр Добровинский, жена спортсмена, с которым они находятся в бракоразводном процессе, подавала заявление в петербургском отделе полиции № 5. Однако ни самой девушке, ни ее адвокату не было известно о специализации данного отделения.

— Пятый отдел? Она (Алиса Аршавина — прим. ред.) там была, но мы не знали, что они там специализируются на ОПГ. По крайней мере, мне не подтвердили это, — рассказал Добровинский в интервью Пятому каналу.

Ранее Пятый канал уже рассказывал о причинах, заставивших жену Андрея Аршавина подать заявление на звезду российского футбола. По словам девушки, Аршавин угрожал ей расправой и требовал крупную сумму денег, а позднее заявился домой в компании нескольких мужчин и отобрал у нее автомобиль.