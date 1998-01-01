«Дети проснулись и плакали» — как Аршавин забрал внедорожник у жены

, 16:15 Интервью 578

Адвокат Алисы Аршавиной Александр Добровинский рассказал, как спортсмен отобрал у жены автомобиль, на котором женщина возила детей.

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Каллиников, Пятый канал

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы Алисы Аршавиной в бракоразводном процессе со звездой российского футбола Андреем Аршавиным, поделился подробностями, как футболист забирал автомобиль Mercedes у супруги, который использовался в том числе для перевозки детей.

По словам юриста, Аршавин решил внезапно приехать к дому супруги ночью в сопровождении «крепких» мужчин. При этом бывший капитан сборной России вел себя грубо и цинично, использовал мат в разговоре с Алисой.

— Эти шесть человек вместе с господином Аршавиным забрали ключи, дети проснулись и плакали. Забрали машину, которая возила детей Алисы и ребенка Аршавина <…> С тех пор Алиса находится в подавленном состоянии, потому что, как вы понимаете, это был непростой момент в жизни этой женщины, — пояснил Добровинский.

Когда женщина отдала ему ключи и документы, экс-футболист достал из салона детское кресло-бустер и отдал его жене, после чего уехал.

Результатом той встречи в начале февраля стало заявление Аршавиной в полицию, в котором она сообщила о захвате автомобиля бывшим супругом и угрозах в ее адрес, и просила возбудить уголовное дело в отношении знаменитого футболиста.

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