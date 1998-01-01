Пятый канал получил золотые награды премии «BEMA»

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В престижном международном конкурсе в этом году были заявлены 346 участников.

Фото, видео: Пятый канал

В Москве объявили лауреатов премии «BEMA» — это одна из самых престижных международных наград в области событийного маркетинга. Ее присуждают за реализацию ярких и успешных проектов. В этом году конкуренция огромная — 346 участников. При этом Пятый канал стал победителем сразу в нескольких номинациях.

— Наша главная задача — это выбрать самые эффективные, красивые, качественные проекты, сделанные за прошлый год. Мы очень рады, что в этом году у нас достаточно много заявок от «Пятого канала», — подчеркнула генеральный продюсер фестиваля «BEMA» Надежда Макова.

Первое место в номинации «Лучшее социальное событие» завоевал «Марафон добра», приуроченный ко Дню защиты детей.

— Мы решили еще большим смыслом наполнить день защиты детей, 1июня, и создали Марафон добра. Мы объединили День добрых дел и День ангела. Это было от души. Все, что мы делаем — мы делаем с уважением к зрителю, — отметила заместитель генерального директора «Пятого канала» Марина Белова.

Еще одну золотую награду Пятому принес праздник выпускников «Алые паруса». Номинация «Лучшее музыкальное событие». В прошлом году шоу собрало выпускников более чем из 30 российских регионов и зарубежья. Еще одна победа — в номинации «Лучший запуск нового продукта». Награды удостоился уникальный проект — онлайн-кастинг к популярному сериалу «Свои».

Ранее Пятый канал сообщал, что глава Петербурга Александр Беглов лишил премий себя и руководителей районных администраций из-за многочисленных жалоб населения.

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