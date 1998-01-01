Стращали европейских чиновников: Эксперты о причине взрывов в Донецке

В центре Донецка в понедельник прогремели сразу три взрыва. Причем, два из них — рядом с резиденцией главы ДНР и с гостиницей, где базируются представители миссии ОБСЕ. Пострадавших нет.

Уже известно, что взрывные устройства были самодельными, найден фрагмент от электродетонатора. В Минобороны ДНР заявили — это были так называемые «закладки» взрывных устройств. Эксперты уверены, что цель акции — устрашение европейских чиновников. Ранее глава ОБСЕ отчитал Киев за недопуск российских наблюдателей на президентские выборы на Украине.

Ранее Пятый канал сообщал, что глава ОБСЕ Мирослав Лайчак призвал Украину допустить российских наблюдателей на выборы.