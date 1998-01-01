Стращали европейских чиновников: Эксперты о причине взрывов в Донецке

, 4:45 Эфирная новость 107

В понедельник, 18 февраля, в столице ДНР прогремели три взрыва, два из которых — рядом с резиденцией главы республики и с гостиницей, где базируются представители миссии ОБСЕ.

Фото, видео: Пятый канал, © РИА Новости/ Сергей Аверин

В центре Донецка в понедельник прогремели сразу три взрыва. Причем, два из них — рядом с резиденцией главы ДНР и с гостиницей, где базируются представители миссии ОБСЕ. Пострадавших нет.

Уже известно, что взрывные устройства были самодельными, найден фрагмент от электродетонатора. В Минобороны ДНР заявили — это были так называемые «закладки» взрывных устройств. Эксперты уверены, что цель акции — устрашение европейских чиновников. Ранее глава ОБСЕ отчитал Киев за недопуск российских наблюдателей на президентские выборы на Украине.

Ранее Пятый канал сообщал, что глава ОБСЕ Мирослав Лайчак призвал Украину допустить российских наблюдателей на выборы.

Читайте также

Только в нашей группе в ОK!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

5:50
Видео: Queen соберутся вместе, чтобы выступить на вручении «Оскара»
5:39
Мадуро рассказал о гуманитарной помощи из России
5:27
Взломщики украли интимное видео чемпиона «Формулы-1» и Николь Шерзингер
5:15
В Башкирии за незаконную охоту задержали еще троих человек
5:01
Бахилы — брать или не брать? Как медицинские учреждения наживаются на пациентах
4:45
Стращали европейских чиновников: Эксперты о причине взрывов в Донецке
4:14
Новые подробности в деле об обрушении в учебном корпусе ИТМО в Петербурге
3:30
Мама-убийца? В Москве задержали женщину, потерявшую сына в «Лосином острове»
2:47
Режим ЧС ввели в Нюрнберге из-за обнаружения бомбы времен Второй мировой
2:13
Дональд Трамп призвал венесуэльских военных сдаться «по-хорошему»
1:52
Жители Курил против передачи островов Японии
1:50
Пятый канал получил золотые награды премии «BEMA»
1:20
Актер сериала «Анна Каренина» госпитализирован в Москве
0:51
Заявлением жены Аршавина займется отдел по борьбе с организованной преступностью
0:15
В Петербурге приступили к разбору завала в учебном корпусе университета ИТМО
0:03
Взрыв прогремел в центре Каира
23:59
Власти Ижевска прокомментировали идею увековечить память Децла
23:45
Фото: Умер поцеловавший медсестру моряк с легендарного снимка
23:29
Небывалая метель парализовала движение на трассах Саратовской области — видео
23:13
Видео: заснявший иркутского губернатора на охоте блогер попал в больницу

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

И снова лучшие из лучших! Сразу три проекта Пятого канала на пьедестале победителей!

Шоу «Алые паруса 2018 » и «Марафон добра» получили первое место одной из самых престижных премий BEMA, а онлайн-кастинг к сериалу «Свои» получил почетное третье место!

5-tv.ru

Цифры дня

«Известия. Главное» — нам доверяют телезрители России!

9 февраля итоговый выпуск программы «Известия. Главное» принёс Пятому каналу почётное второе место среди всех федеральных телеканалов с долей 8,9% в аудитории «Все 25-59 с высоким доходом».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Пятый канал выиграл три премии Best experience marketing awards

Пятый канал выиграл в трех номинациях на премии Best experience marketing awards (BEMA-2018). Награждение прошло в субботу, 16 февраля.

5-tv.ru

Реклама