Следователи выясняют причину обрушения балкона в Москве

В следственном комитете изучают обстоятельства частичного обрушения балкона на севере Москвы. В результате пострадали двое детей. В распоряжении Пятого канала оказались уникальные кадры инцидента. Он произошел, прямо на остановке общественного транспорта, и при других обстоятельствах пострадавших могло быть намного больше.

На женщину с двумя детьми упали огромные куски лепнины. В результате десятилетняя девочка получила ушиб и сотрясение головного мозга, у четырехлетнего мальчика травмирована нога. Позже место падения огородили сотрудники коммунальных служб. По результатам доследственной проверки будет вынесено процессуальное решение.

Ранее Пятый канал сообщал об обрушении фасада жилого дома в Саратове, тогда тоже чудом обошлось без жертв.