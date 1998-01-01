Следователи выясняют причину обрушения балкона в Москве

, 6:59 Эфирная новость 30

ЧП на Ленинградском проспекте столицы чуть не стало причиной гибели двух человек.

Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com

В следственном комитете изучают обстоятельства частичного обрушения балкона на севере Москвы. В результате пострадали двое детей. В распоряжении Пятого канала оказались уникальные кадры инцидента. Он произошел, прямо на остановке общественного транспорта, и при других обстоятельствах пострадавших могло быть намного больше.

На женщину с двумя детьми упали огромные куски лепнины. В результате десятилетняя девочка получила ушиб и сотрясение головного мозга, у четырехлетнего мальчика травмирована нога. Позже место падения огородили сотрудники коммунальных служб. По результатам доследственной проверки будет вынесено процессуальное решение.

Ранее Пятый канал сообщал об обрушении фасада жилого дома в Саратове, тогда тоже чудом обошлось без жертв.

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