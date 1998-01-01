Кандидат в президенты Украины заявил о масштабном подкупе избирателей

Один из участников президентской гонки на Украине Сергей Тарута обвинил власть в подкупе избирателей в эфире телеканала NewsOne 18 февраля.

— Люди на местах постоянно дают сигналы: фальсификации, заставляют, приходят деньги, под видом медицинских услуг, под видом найма — якобы, ты будешь агитатором. Это один из элементов подкупа наших избирателей. Их очень много, — рассказал политик.

Тарута также предположил, что в ход пошли купюры номиналом 200 и 500 гривен, которые должны были утилизировать в начале года. Речь идет о сумме порядка 46 миллиардов гривен.

— СБУ лояльна к действующей власти, сейчас появилось огромное количество денег, которыми население пытаются подкупить, и эти огромные деньги «бродят», — добавил он.

Ранее Пятый канал уже рассказывал о попытках подкупа украинских избирателей со стороны Петра Порошенко.