Гигантский валенок петербургской художницы попал в книгу рекордов Гиннесса

, 11:07 Фото 55

Творение Валерии Лошак долгое время отказывались признавать обувью, однако позже открыли новую категорию.

Фото: www.globallookpress.com

Автор самого большого в мире валенка Валерия Лошак попал в книгу рекордов Гиннесса. Художница рассказала об этом на своей страницы в соцсети.

— Свершилось! Теперь на официальном сайте книги рекордов Гиннесса можно найти самый большой валенок в мире! Признание состоялось на днях! Как мы давно этого ждали, — написала она.

ВКонтакте @Валерия Лошак

По информации телеканала 78, гигантский валенок был выставлен в деревне Мандроги в 2016 году. Его высота достигает отметки 3,2 метра, а вес — более 300 килограммов. В книге рекордов Гиннесса он находится в категории Largest felt boot (самая большая вяленая обувь).

Ранее Пятый канал сообщал, что российский мультфильм «Маша и Медведь» попал в Книгу рекордов Гиннесса.

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