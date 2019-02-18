Гигантский валенок петербургской художницы попал в книгу рекордов Гиннесса

Автор самого большого в мире валенка Валерия Лошак попал в книгу рекордов Гиннесса. Художница рассказала об этом на своей страницы в соцсети.

— Свершилось! Теперь на официальном сайте книги рекордов Гиннесса можно найти самый большой валенок в мире! Признание состоялось на днях! Как мы давно этого ждали, — написала она.

ВКонтакте @Валерия Лошак

По информации телеканала 78, гигантский валенок был выставлен в деревне Мандроги в 2016 году. Его высота достигает отметки 3,2 метра, а вес — более 300 килограммов. В книге рекордов Гиннесса он находится в категории Largest felt boot (самая большая вяленая обувь).

Ранее Пятый канал сообщал, что российский мультфильм «Маша и Медведь» попал в Книгу рекордов Гиннесса.