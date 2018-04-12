Российский мультфильм «Маша и Медведь» попал в Книгу рекордов Гиннесса, как самый просматриваемый анимационный фильм в истории сервиса YouTube. Об этом журналистам сообщили в студии «Анимаккорд».

Эпизод мультика под названием «Маша плюс каша» набрал более 3,3 миллиарда просмотров по всему миру, что стало абсолютным рекордом среди анимационных видео. Серия вошла в пятерку самых просматриваемых на YouTube за все время существования платформы.

В январе 2019 года исполняется десять лет со дня выхода первого эпизода приключений Маши. На 25 января запланирована премьера новой серии под названием «Вся жизнь — театр».

«Маша и медведь» — самый успешный анимационный мультсериал в мире. На его англоязычный канал подписаны более четырех миллионов пользователей, на русскоязычный — около 18 миллионов.

Ранее Пятый канал рассказывал о другом российском анимационном прорыве — «Смешариках».