Disney по-дагестански: Первый мультфильм о горцах вышел в прокат

Первый мультфильм о горцах появился в кинопрокате. Правда, пока историю о жизни далекого аула можно увидеть только на больших экранах Дагестана. Это первый опыт местных мультипликаторов, которые решили создать свою собственную студию Disney.

Махачкалинские энтузиасты-аниматоры уже собрали три серии и готовят к выпуску следующие. В основе сюжета — жизнь горного аула, который олицетворяет весь Дагестан. Это история о том, как двоечник и врунишка Ахмед приезжает к бабушке из города. В ауле он знакомится с проказником Али. И они вместе погружаются в жизнь древнего села.

Ранее Пятый канал рассказал, что опубликован трейлер фильма «Хеллбой».