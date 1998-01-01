Когда россияне увидят суперлуние — видео

, 12:47 Эфирная новость 54

Луна приблизится к Земле на расстояние 356 тысяч километров.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Последнее суперлуние в году россияне смогут увидеть в ночь с 18 на 19 и в ночь с 19 на 20 февраля.

19 февраля в полдень по московскому времени спутник Земли максимально приблизится к планете. Он окажется всего в 356 тысячах километров. Астрономы подсчитали: от этого Луна будет выглядеть на 14% больше и на 30% ярче, чем при прохождении наиболее удаленной точки.

Вечером произойдет полнолуние. Совпадение этих двух астрономических явлений и называется суперлунием. Случается это крайне редко. Помешать наблюдению могут только облака.

Ранее Пятый канал рассказывал, как жители Земли наблюдали полное затмение «кровавой» Луны.

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