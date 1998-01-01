Актер сериала «Анна Каренина» госпитализирован в Москве

42-летний актер Игнатий Акрачков обратился в больницу из-за болей в животе, сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Актер сериала «Анна Каренина» позднее сам подтвердил информацию о том, что ему пришлось прибегнуть к помощи медиков.

— Мне дали обезболивающее и отпустили домой до завтра, до утра. Пока не знают врачи (что произошло — прим. ред.). Какой-то спазм. Возможно, от отказа от курения , — сказал Игнатий Акрачков.

Театральная карьера актера началась в театре под руководством Армена Джигарханяна. Затем последовали работы в «Честном театре», в мюзикле «Энни». С 2011 по 2014 годы сотрудничал с МХТ имени Чехова. Кинематографическая биография Игната Акрачкова стартовала в 1999 году. Как и многие начинающие коллеги, актер снялся в эпизоде. Дебютной оказалась роль в молодежной мелодраме «Будем знакомы!».

Ранее Пятый канал сообщал, что звезда сериала «Физрук» Даниил Вахрушев госпитализирован. Актер театра и кино доставлен в одну из московских больниц с отравлением.