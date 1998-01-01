Минэкономразвития назвало предполагаемый ущерб России от ограничительных мер

Россия потеряла приблизительно 6,3 миллиарда долларов из-за ограничительных мер, введенных западными странами. Об этом говорится в специальном отчете Минэкономразвития.

Согласно отчету ведомства, к концу 2018 года антироссийские меры ввели 62 страны. При этом больше всего санкций ввел Евросоюз. Примерный ущерб от ограничительных мер европейских стран составил около 2,4 миллиарда долларов. На втором месте — США — от их действий Россия потеряла около 1,1 миллиарда долларов. На третьем — Украина — около 775 миллионов долларов. В список также вошли Индия, Белоруссия, Турция, Австралия, Таиланд, Вьетнам и Бразилия.

Отмечается, что ограничительные меры больше всего затронули такие отрасли, как металлургия, сельское хозяйство и химическая промышленность.