Минэкономразвития назвало предполагаемый ущерб России от ограничительных мер

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Эксперты подсчитали предварительные убытки на конец 2018 года.

Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков, Пятый канал

Россия потеряла приблизительно 6,3 миллиарда долларов из-за ограничительных мер, введенных западными странами. Об этом говорится в специальном отчете Минэкономразвития.

Согласно отчету ведомства, к концу 2018 года антироссийские меры ввели 62 страны. При этом больше всего санкций ввел Евросоюз. Примерный ущерб от ограничительных мер европейских стран составил около 2,4 миллиарда долларов. На втором месте — США — от их действий Россия потеряла около 1,1 миллиарда долларов. На третьем — Украина — около 775 миллионов долларов. В список также вошли Индия, Белоруссия, Турция, Австралия, Таиланд, Вьетнам и Бразилия.

Отмечается, что ограничительные меры больше всего затронули такие отрасли, как металлургия, сельское хозяйство и химическая промышленность.

Ранее Пятый канал сообщал, что Евросоюз готовится ввести очередные антироссийские меры из-за инцидента в Керченском проливе. 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины вторглись в российские территориальные воды, невзирая на предупреждения пограничников. Корабли вместе с экипажами пришлось задержать силой, Россия расценила этот инцидент как провокацию со стороны Незалежной.

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