В ЕС обозначили срок введения санкций из-за инцидента в Керченском проливе

Евросоюз может одобрить введение новых санкций против России из-за инцидента в Керченском проливе в течение ближайших двух недель. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу европейской дипломатии Федерику Могерини.

— Могут быть единогласные решения по новым санкциям в следующие пару недель, связанные с последними событиями, а также с санкциями, принятыми в прошлом году , — заявила Могерини.

Также дипломат подчеркнула, что рассмотрение ограничительных мер может быть и отменено, если вдруг произойдут «позитивные изменения». Однако Федерика Могерини не пояснила, что понимается под этой фразой.

25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины вторглись в российские территориальные воды, невзирая на предупреждения пограничников. Корабли вместе с экипажами пришлось задержать силой, Россия расценила этот инцидент как провокацию со стороны Незалежной.

Ранее Пятый канал сообщал, что канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала страны ЕС выступить «единым фронтом» при рассмотрении антироссийских санкций.