Американская звезда Ким Кардашьян взбодрила подписчиков лучше всякого кофе, опубликовав утреннюю фотографию на своей странице в Instagram.

В центре снимка — оголенное бедро, которое Ким выставила на всеобщее обозрение, сидя в кресле перед зеркалом в причудливой позе. Как видно, дива уже навела марафет и готова к очередному насыщенному дню.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 18 Фев 2019 в 8:56 PST

За несколько часов публикация набрала почти два миллиона отметок «Нравится». Комментарии пестрили комплиментами и восхищенными возгласами, воспевающими утреннюю свежесть модели. Были и те, кто отметил порядок в гардеробе Ким.

— Обратите внимание, как круто развешаны вещи в шкафу!!! По цвету и длине, — написала одна из русскоязычных подписчиц.

Ранее Пятый канал рассказывал об очередном экстремальном декольте Ким Кардашьян.