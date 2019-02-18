«Канье убьет тебя!» — Ким Кардашьян опубликовала вызывающее утреннее селфи

, 14:45 Фото 27

Кумир миллионов пожелала подписчикам доброго утра в причудливой позе.

Фото: instagram @kimkardashian

Американская звезда Ким Кардашьян взбодрила подписчиков лучше всякого кофе, опубликовав утреннюю фотографию на своей странице в Instagram.

В центре снимка — оголенное бедро, которое Ким выставила на всеобщее обозрение, сидя в кресле перед зеркалом в причудливой позе. Как видно, дива уже навела марафет и готова к очередному насыщенному дню.

 
 
 
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Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

За несколько часов публикация набрала почти два миллиона отметок «Нравится». Комментарии пестрили комплиментами и восхищенными возгласами, воспевающими утреннюю свежесть модели. Были и те, кто отметил порядок в гардеробе Ким.

— Обратите внимание, как круто развешаны вещи в шкафу!!! По цвету и длине, — написала одна из русскоязычных подписчиц.

Ранее Пятый канал рассказывал об очередном экстремальном декольте Ким Кардашьян.

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