Репортаж: Как на Украине отметили пятилетнюю годовщину переворота на Майдане

Украина пытается бросить вызов России по всем фронтам. Даже культуру Киев умудряется превратить в повод для ненависти. Так, Незалежная требует запретить показ фильма «Т-34». Причем не у себя в стране, а за океаном, в США. Военную драму украинцы признали вредной. Якобы картина, «открыто распространяет современную агрессию Российской Федерации в мире, используя историческую память о героях Второй мировой».

Откровенный поборник украинского национализма — бывший президент Виктор Ющенко — признает: эти пять лет сделали украинцев растрепанной нацией. Одни — за вековые традиции славянской культуры, другим подавай отношения с Европой. Никто же не рассказывает, что они по-прежнему невыгодные. И продолжающаяся президентская кампания лишь усугубляет этот раскол настолько, что сегодня никто не решается предугадать, какой будет Украина через пару месяцев.

Чего ждать от соседей спустя пять лет переворота на Майдане — подробнее смотрите в видеосюжете.

Ранее Пятый канал рассказал, что глава ОБСЕ обеспокоен украинским национализмом и героизацией Бандеры.