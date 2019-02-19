Видео: Глава Петербурга вручил в Кронштадте ключи от квартир молодым семьям

Глава Петербурга Александр Беглов вручил во вторник, 19 февраля, молодым семьям в Кронштадте ключи от нового жилья. Квартиры были предоставлены в рамках целевой программы «Молодежи — доступное жилье», передает 78.ru.

— Я особо люблю Кронштадт, много занимался Кронштадтом, и я рад, что вы — жители Кронштадта — получаете новое жилье. Тем более ваши детишки будут жить почти в самом центре города рядом с Морским собором, который мы с вами вместе восстанавливали, и сегодня это является символом не только города Кронштадта, но и всего Военно-морского флота нашей России, — сказал он.

По словам градоначальника, этот город «всегда был славен своими традициями, отсюда уходили в круизы и парусники, и пароходы, и боевые корабли, в том числе и „Варяг“, в самом Кронштадте был построен первый в мире ледокол».

— Самое главное, что в Кронштадте продолжается традиция наших с вами дедов и отцов — рождается много детишек, — отметил глава Петербурга.

Беглов добавил, что «программа „Молодежи — доступное жилье“ — самая продвинутая в стране, и те условия, которые сегодня получают молодые семьи — они самые лучшие в нашей стране».

— Чем больше будет молодежи, детишек — тем будет более успешным наш город и страна, — подчеркнул глава города, добавив, что «мы — из Кронштадта — это всегда звучит».

Программа «Молодежи — доступное жилье» в Кронштадте предполагает предоставление молодым семьям квартир в домах, прошедших комплексный капитальный ремонт, позволяющий сохранить архитектурные строения прошлых столетий. За весь период реализации программы отремонтировано 13 аварийных домов в разных районах города.

Ранее Пятый канал рассказывал, что цены на квартиры в новостройках снизились в десяти регионах России.