Напавший с ножом на прохожих в Марселе скончался от огнестрельных ранений

Неизвестный мужчина, напавший во вторник, 19 февраля, на прохожих с ножом в центре Марселя, скончался от ранений, полученных во время перестрелки с полицейскими.

twitter @InfosFrancaises

В результате действий злоумышленника два человека получили ранения, состояние одного из них тяжелое.

Правоохранительные органы города устанавливают личность преступника и его мотивы.

Вместе с тем, в полиции сообщили, что его действия не связаны с терроризмом.

Twitter @RTenfrancais

Как сообщал Пятый канал, прибывшие на место происшествия полицейские открыли по нападавшему мужчине огонь и ранили его.