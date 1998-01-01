Были ли россияне среди попавших под лавину в Швейцарии, пока неизвестно

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Российские дипломаты сообщили, что находятся на постоянной связи с местными властями.

Фото, видео: www.globallookpress.com, YouTube / rro Oberwallis

Российские дипломаты находятся в тесном контакте с властями швейцарского Кран-Монтана, где сошла лавина на лыжном курорте, чтобы выяснить, нет ли среди пострадавших россиян. В генконсульстве РФ в Женеве сообщили, что пока ни подтвердить, ни опровергнуть информацию не могут.

Тем временем представитель местной полиции объявил на пресс-конференции, что обнаружены четверо пострадавших. Госпитализация потребовалась только одному из них, у остальных травмы незначительные. Сведений о погибших на данный момент нет. Однако под снегом могут еще оставаться люди, поэтому поиски продолжаются.

twitter @ RTSinfo

Прокурор Вале начал расследование. Проверяется версия, что лавина могла быть вызвана действиями одного или нескольких лыжников.

Ранее Пятый канал сообщал, что под снежной лавиной на горнолыжном курорте в швейцарском кантоне Вале могут находиться от 10 до 12 человек. ЧП произошло во вторник, 19 февраля, около 14:15 по местному времени.

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