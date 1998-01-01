Были ли россияне среди попавших под лавину в Швейцарии, пока неизвестно

Российские дипломаты находятся в тесном контакте с властями швейцарского Кран-Монтана, где сошла лавина на лыжном курорте, чтобы выяснить, нет ли среди пострадавших россиян. В генконсульстве РФ в Женеве сообщили, что пока ни подтвердить, ни опровергнуть информацию не могут.
Тем временем представитель местной полиции объявил на пресс-конференции, что обнаружены четверо пострадавших. Госпитализация потребовалась только одному из них, у остальных травмы незначительные. Сведений о погибших на данный момент нет. Однако под снегом могут еще оставаться люди, поэтому поиски продолжаются.
Прокурор Вале начал расследование. Проверяется версия, что лавина могла быть вызвана действиями одного или нескольких лыжников.
Ранее Пятый канал сообщал, что под снежной лавиной на горнолыжном курорте в швейцарском кантоне Вале могут находиться от 10 до 12 человек. ЧП произошло во вторник, 19 февраля, около 14:15 по местному времени.