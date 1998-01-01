Названы главные претенденты на роль Джеймса Бонда

Букмекеры Coral назвали актеров — главных претендентов на роль Джеймса Бонда, сообщает Mirror. По информации издания, на данный момент главным кандидатом на роль Агента 007 является британец Том Хиддлстон.

Чуть меньше шансов сыграть Бонда у шотландского актера, звезды «Игры престолов» Ричарда Мэддена. Третью строчку занимает англичанин Джеймс Нортон, известный по роли Алекса Годмана в сериале «МакМафия» и роли Андрея Болконского в мини-сериале «Война и мир».

В 2017 году, вскоре после премьеры картины «007: Спектр», актер Дэниэл Крэйг категорично заявлял, что больше не собирается играть роль Джеймса Бонда. Продюсеры отчаянно искали нового актера, который сыграет Агента 007, но в результате Крэйга удалось уговорить сняться в новой серии.

Работа над фильмом затягивается из-за спорного сценария. По слухам, недовольство ряда создателей картины вызвало намерение режиссера Дэнни Бойла «убить» персонажа Дэниэла Крэйга. Из-за возникших разногласий с коллегами Бойл был вынужден покинуть проект, а его место занял Кэри Фукунага. Американский режиссер и сценарист готов приступить к своим обязанностям, как только сценарий будет переписан, сообщает The Playlist.

Съемки должны стартовать в ближайшем будущем. Премьера откладывается уже во второй раз, теперь она запланирована на 8 апреля 2020 года.

Ранее Пятый канал сообщал, что Джеймса Бонда предлагают сделать трансгендером. С такой идеей выступил британский актер Доминик Уэст.