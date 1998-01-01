Олег Меньшиков отменяет спектакли из-за болезни

Народный артист России Олег Меньшиков пошел на крайние меры и отменяет спектакли из-за болезни, сообщают Дни.ру. Накануне актер должен был выйти на сцену в Саратове, однако встреча со зрителями не состоялась.

Как сообщили представители Олега Меньшикова, артист вскоре должен вернуться к работе. Организаторы гастролей надеются, что спектакль будет перенесен на другую дату.

— Уважаемые дамы и господа! В связи с болезнью Народного артиста России Олега Меньшикова спектакль «Оркестр мечты. Медь» 18 февраля 2019 года переносится. Дата переноса будет сообщена позднее. Приносим свои извинения , — говорится в сообщении.

Сам Олег Меньшиков никак не комментирует свое самочувствие. Артист воздерживается от общения с журналистами и аккаунтов в соцсетях у него нет.

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