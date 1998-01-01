Видео: Улицы Хабаровска затопила река из нечистот

В Хабаровске произошло ЧП — улицы целого микрорайона затопило рекой из нечистот сообщает сайт KP.RU. Ранним утром 20 февраля на улицах Пионерская и Оборонная растекся дурно пахнущий поток, который не смог сдержать напорный коллектор. На видео, которое засняли очевидцы, можно оценить масштаб происшествия.

Заместитель начальника цеха «Водоотведение» Андрей Стрельников рассказал, как устраняли аварию.

— На вызов срочно приехала аварийная бригада. Сначала рабочие перевели работающий трубопровод на резервную нитку. В 10:40 (по местному времени — прим. ред.) течь удалось остановить, аварию локализовали и подключили резервный трубопровод, — сообщил Стрельников.

Воду с нечистотами удалось откачать, далее аварийные бригады хабаровского «Водоканала» занялись обеззараживанием территории. Причины «разлива» пока не названы.

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