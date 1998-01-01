Гаджеты и одежда: что женщины будут дарить мужчинам на 23 февраля в 2019 году

Гаджеты и одежду выбирают женщины в качестве подарков ко Дню защитника Отечества в 2019 году, сообщает телеканал RT со ссылкой на оператора фискальных данных «Платформа ОФД».
Отмечается, что в преддверии 23 февраля оператор проанализировал чеки российских покупателей. В результате выяснилось, что в 2019 году мужчинам чаще всего будут дарить гаджеты, одежду и обувь.
Наибольшим спросом сейчас пользуются смартфоны, игровые консоли, беспроводные наушники, а также брюки, джинсы и свитеры.
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Кроме того покупают охотничьи и рыболовные аксессуары, патроны и комбинезоны.
Ранее Пятый канал сообщал, что самым желанным городом для празднования Дня защитника Отечества является Петербург.