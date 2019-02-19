«Агузарова вернулась?» Звезда «Папиных дочек» примерила на себя эпатажный образ

Актриса из популярного телевизионного сериала «Папины дочки» Елизавета Арзамасова произвела фурор среди своих поклонников, примерив новый эпатажный образ.

Артистка выложила в Instagram снимок, на котором предстала в полураспахнутой куртке поверх яркого платья и меховых ботинках. А дополнили образ крупный шарф, круглые серьги, солнечные очки и растрепанная прическа.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лиза Арзамасова (@liza_arzamasova) 19 Фев 2019 в 10:33 PST

Некоторые фанаты даже сравнили 23-летнюю Арзамасову с певицей Жанной Агузаровой.

— Агузарова вернулась, — написал один из них.

— Да, Лиз, просто супер! Нет слов! Вы всегда поражаете, — добавил другой.

Сама же актриса решила пошутить над собой и назвала фотографию «ночным гламуром».

Ранее Пятый канал сообщал, что поклонники Елизаветы Арзамасовой никак не могут перестать ассоциировать артистку с «дурнушкой» из «Папиных дочек» и каждый раз удивляются ее новому имиджу.