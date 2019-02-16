«Дурнушка» из «Папиных дочек» шокировала Instagram сексуальным снимком

Актриса популярного сериала «Папины дочки» Елизавета Арзамасова выложила в Instagram снимок, которым очень сильно удивила своих подписчиков. Исполнительница роли Гали Васнецовой к 23 годам стала выглядеть, как топ-модель.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лиза Арзамасова (@liza_arzamasova) 16 Фев 2019 в 2:50 PST

— «Папина дочка» уже не та… — прокомментировал пользователь.

— У вас такая классная фигура! — отметил другой подписчик.

— Мужчины теперь не уснут! — добавил комментатор.

Ранее Пятый канал сообщал, что еще одна звезда «Папиных дочек», Дарья Мельникова, устроила провокационную фотосессию.