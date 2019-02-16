«Дурнушка» из «Папиных дочек» шокировала Instagram сексуальным снимком

, 9:07 Фото 181

Бывшую «ботаничку» по сериалу теперь очень сложно узнать, удивляются пользователи.

Фото: Instagram @liza_arzamasova

Актриса популярного сериала «Папины дочки» Елизавета Арзамасова выложила в Instagram снимок, которым очень сильно удивила своих подписчиков. Исполнительница роли Гали Васнецовой к 23 годам стала выглядеть, как топ-модель.

 
 
 
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Публикация от Лиза Арзамасова (@liza_arzamasova)

— «Папина дочка» уже не та… — прокомментировал пользователь.

— У вас такая классная фигура! — отметил другой подписчик.

— Мужчины теперь не уснут! — добавил комментатор.

Ранее Пятый канал сообщал, что еще одна звезда «Папиных дочек», Дарья Мельникова, устроила провокационную фотосессию.

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