«Дурнушка» из «Папиных дочек» шокировала Instagram сексуальным снимком

Актриса популярного сериала «Папины дочки» Елизавета Арзамасова выложила в Instagram снимок, которым очень сильно удивила своих подписчиков. Исполнительница роли Гали Васнецовой к 23 годам стала выглядеть, как топ-модель.
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— «Папина дочка» уже не та… — прокомментировал пользователь.
— У вас такая классная фигура! — отметил другой подписчик.
— Мужчины теперь не уснут! — добавил комментатор.
Ранее Пятый канал сообщал, что еще одна звезда «Папиных дочек», Дарья Мельникова, устроила провокационную фотосессию.