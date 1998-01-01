«Звездный адвокат» Нейл Папиано скончался в США

Американский адвокат Нейл Папиано умер в калифорнийском городе Аркадия в возрасте 85 лет. По информации The Hollywood Reporter, причиной смерти стали осложнения после болезни Альцгеймера.

Подзащитными Папиано в разные годы были звезды Голливуда Элизабет Тейлор, Кэри Грант, Джоан Коллинз, Уолтер Маттау и Сондра Локк, а также многие спортсмены, бизнесмены и политики. Кроме того он представлял на суде такие компании, как American Airlines, Lockheed-Martin и Coca-Cola Co.

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