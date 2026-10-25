Скорая бросила девушку с лопнувшим аппендиксом: возбуждено уголовное дело

СК расследует отказ скорой госпитализировать 16-летнюю девушку с аппендиксом

Поводом для уголовного дела в Подмосковье стал отказ бригады скорой помощи госпитализировать 16-летнюю девушку. Об этом рассказали в Следственном комитете Росссии.

«В социальных медиа широкий резонанс вызвала информация о длительном ожидании 16-летней девушкой бригады скорой медицинской помощи и полученном от врачей отказе в своевременной госпитализации», — значится в сообщении ведомства.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил Ярославу Яковлеву, руководителю главка по Подмосковью, подготовить доклад о том, как продвигается расследование и что уже удалось установить.

По информации 5-tv.ru, девушка оказалась в реанимации. Ранее, 16 октября у нее начались сильные боли в животе и рвота. Мать Ольга вызвала скорую, но помощи пришлось ждать долго. Прибывшие сделали обезболивающий укол, заподозрили проблемы с почками или поджелудочной и не госпитализировали ее.

Состояние девушки продолжало ухудшаться. Мать не раз обращалась за медицинской помощью; по ее словам, в один из звонков диспетчер упрекнул ее, что она мешает принимать другие вызовы, и сбросил звонок.

В субботу температура поднялась до 39,3 градуса, а к воскресенью подросток уже не могла ходить и сгибать ноги. Очередная бригада скорой приехала только через два часа 40 минут. Фельдшер заподозрила перитонит — Анну срочно доставили в хирургическое отделение и провели операцию.

После хирургического вмешательства пациентку отправили в реанимацию: из дренажей выходил гной, а температура спала лишь во вторник. Затем девушку перевели в палату.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что шлагбаум не дал проехать машине скорой помощи к годовалому ребенку, который задыхался. Ограждение не поднялось, хотя врачи несколько раз включали сирену. Не помогли и звонки охране и инженеру управляющей компании.

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