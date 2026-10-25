Умер российский поэт и эссеист Евгений Чигрин

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 21 0

За свою карьеру он выпустил более десяти книг и получил несколько престижных наград.

Что известно о поэте Евгении Чигрине

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

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Российский поэт Евгений Чигрин умер на 66-м году жизни. Об этом ТАСС сообщили в его семье.

«Евгений Михайлович умер сегодня утром», — рассказала собеседница агентства.

Чигрин родился 16 сентября 1961 года на Украине. В 1988 году он переехал в Южно-Сахалинск, где жил до 2002-го. Затем поэт перебрался в Москву и позже жил в Красногорске.

За годы творчества он выпустил более десяти поэтических книг. Среди его сборников — «Неспящая бухта», «Подводный шар», «Невидимый проводник», «Висящие кинотеатры» и «Водяные деревья».

Стихи Чигрина выходили в литературных журналах «Новый мир», «Юность», «Арион», «Звезда», «Дружба народов» и других изданиях. Его произведения также переводились на испанский, французский, английский, польский, арабский, хинди и другие языки.

Чигрин состоял в Международном ПЕН-клубе, Союзе писателей Москвы и Союзе российских писателей. Среди его наград — Горьковская литературная премия, премия имени Арсения и Андрея Тарковских, премия «Золотой Дельвиг» и Международная литературная премия имени Эрнеста Хемингуэя в номинации «Поэзия».

Ранее 5-tv.ru писал о смерти барда и композитора Петра Старчика в возрасте 88 лет. За свою карьеру музыкант написал около двух тысяч песен на стихи российских и зарубежных поэтов. Среди его известных произведений — «С любимыми не расставайтесь» и «Я вернулся в мой город».

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