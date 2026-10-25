Сразу восемь детей в Салехарде попали в больницу с кишечной инфекцией

Восемь детей госпитализированы с кишечной инфекцией после посещения детского развлекательного центра «Космолэнд» в Салехарде — по данному факту Следственный комитет (СК) России организовал доследственную проверку.

Как сообщило ведомство в своем канале в мессенджере МАКС, в настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По поручению исполняющего обязанности руководителя следственного управления СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу Дмитрия Цымбаленко следователи Салехардского межрайонного следственного отдела приступили к доследственной проверке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Франция столкнулась с первым в истории задокументированным случаем передачи вируса Шамонда человеку. В начале октября в лионской больнице скончался пациент с тяжелым иммунодефицитом, проходивший лечение от другого серьезного заболевания. Клинические, биологические и эпидемиологические исследования еще продолжаются. До этого случая считалось, что вирус Шамонда людям не передается, поэтому сам факт заражения стал беспрецедентным.

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