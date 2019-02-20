В здании «Бутылка» на острове Новая Голландия в Петербурге произошел пожар, 20 февраля.

Очевидцы опубликовали кадры с места инцидента в социальных сетях. На них видно, как из окна первого этажа валит черный дым.

По предварительным данным, возгорание началось в одном из кафе, на кухне. Огонь начал распространяться на другие помещения. На место прибыли пожарные и медики.

Как стало известно Пятому каналу, было эвакуировано порядка 50 человек. Никто не пострадал.

Ранее Пятый канал рассказывал о пожаре пожаре в московском телецентре Останкино.