Стали известны характеристики нового смартфона Xiaomi с тройной камерой

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Стоимость такого смартфона будет варьироваться от 450 до 600 долларов.

Фото, видео: mi.com

Китайская компания Xiaomi презентовала новый флагманский смартфон Mi 9 с тройной камерой. Эта модель создана на базе процессора Snapdragon 855 от Qualcomm, и будет представлена в двух версиях: с 6-ю или 12-ю ГБ оперативной памяти. Объем постоянной памяти составит 256 ГБ.

Новый телефон будет производиться в трех цветовых гаммах — фиолетовой, синей и черной.

Mi 9 оснащена одной фронтальной камерой, а также тройной камерой с разрешением в 48, 12 и 16 Мп.

Кроме того, аккумулятор смартфона способен полностью заряжаться за 40 минут. Также в комплекте будет прилагаться беспроводное зарядное устройство.

Стоимость этих смартфонов будет варьироваться от 450 до 600 долларов.

Но разработчики предусмотрели и более бюджетную версию телефона Mi 9 SE — также с тройной камерой. Он будет значительно меньше главное модели и уже без беспроводной зарядки, оперативная память составит 6 ГБ, флеш-память — 64/128 ГБ.

Изначально Mi 9 будет продаваться только на территории КНР, но в дальнейшем, как ожидается, поступит в продажу и в других странах.

Ранее Пятый канал рассказывал, как видео с закрытой презентации Samsung Galaxy S10 случайно попало в телеэфир.

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