В городе Уссурийск Приморского края произошло страшное ДТП. Во время аварии в машине находилось четверо человек — бабушка и дедушка, ехавшие впереди, скончались на месте. Два внука, которые сидел на пассажирских местах, в тяжелом состоянии доставлены в больницу, сообщает уссурийский новостной портал. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

В социальных сетях появились кадры с места происшествия — заметен сильно поврежденный автомобиль на обочине, а также группа военнослужащих, стоящих вокруг. Очевидцы утверждают, что на этом участке дороги аварии происходят с завидной регулярностью из-за неудобного левого поворота.

Ранее Пятый канал сообщал о ДТП со смертельным исходом в Ростовской области.