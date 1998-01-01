Страшное ДТП со смертельным исходом произошло под Уссурийском — видео

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В автомобиле находилось четыре человека, двое погибли на месте.

Фото, видео: Instagram @dps_vl125, @ussurmedia, www.globallookpress.com

В городе Уссурийск Приморского края произошло страшное ДТП. Во время аварии в машине находилось четверо человек — бабушка и дедушка, ехавшие впереди, скончались на месте. Два внука, которые сидел на пассажирских местах, в тяжелом состоянии доставлены в больницу, сообщает уссурийский новостной портал. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

В социальных сетях появились кадры с места происшествия — заметен сильно поврежденный автомобиль на обочине, а также группа военнослужащих, стоящих вокруг. Очевидцы утверждают, что на этом участке дороги аварии происходят с завидной регулярностью из-за неудобного левого поворота.

Ранее Пятый канал сообщал о ДТП со смертельным исходом в Ростовской области.

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