В Крыму предостерегли НАТО от провокаций во время учений в Черном море

Председатель комитета регионального парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что кораблям НАТО необходимо держаться подальше от берегов Крыма, сообщает РИА Новости.

— Эти учения пройдут под пристальным вниманием России. Другого варианта просто быть не может. Провокаций в отношении российского региона никто не допустит, — подчеркнул Юрий Гемпель.

Парламентарий отметил, что Соединенные Штаты имеют репутацию страны, которая создает вооруженные конфликты в разных точках земного шара и учения, проводимые у границ РФ — еще одна провокация. По словам Гемпеля, Москва отслеживает все военные маневры и передвижения иностранных вооруженных сил у своих рубежей.

Ранее Пятый канал сообщал, что американские самолеты-разведчики заметили у берегов Крыма. В патрулировании принимали участие Boeing RC-135V, Lockheed EP-3E и Boeing P-8A Poseidon.