Кто «нахимичил»: Прокуратура проверяет инцидент в лицее, где дети получили ожоги

Помощь врачей потребовалась ученикам одной из петербургских гимназий. Дети стали участниками научного шоу. Зрелищные эксперименты устроила частная фирма, вот только во время познавательного урока что-то пошло не так. Уже дома ученики почувствовали недомогание.

Дети жаловались на боль в глазах и тошноту. Школьная медсестра не справлялась — вызвали врачей из ближайшей клиники. Кому-то помощь оказали на месте, кого-то родители привезли в больницу на следующий день.

Диагнозы поставлены разные: ожог, конъюнктивит, аллергическая реакция — странный или, скорее, страшный набор непохожих заключений.

Первый официальный ответ дала прокуратура. По мнению правоохранителей, дело не в химических экспериментах. Судя по всему, один из сотрудников забыл выключить во время представления кварцевую лампу. Ответ на вопрос, кто «нахимичил» в гимназии № 205, сотрудники правоохранительных органов обещают дать в ближайшие дни. Подробнее — смотрите в видеосюжете.

Ранее Пятый канал сообщал, что во Владимирской области массово отравились кадеты.