Названа вторая женщина-миллиардер России и ее доход

Татьяна Бакальчук стала второй женщиной-миллиардером в России после Елены Батуриной, сообщает Forbes. По данным «СПАРК-Интерфакс», она является единственным владельцем интернет-магазина Wildberries, который в 2019 году занял четвертую строчку в рейтинге самых дорогих компаний Рунета стоимостью в 1,2 миллиарда долларов.

В связи с тем, что Wildberries не является публичной компанией, ее стоимость оценивалась на основании данных об объеме продаж и прибыли, а также по мультипликаторам аналогичных проектов и оценкам венчурных капиталистов.

Свой бизнес преподаватель английского языка Татьяна Бакальчук основала вместе с мужем Владиславом в 2004 году. Изначально супруги занимались продажей женской одежды по немецким каталогам Otto и Quelle.

Ранее Пятый канал сообщал, что пропасть между богатыми и бедными растет с пугающей скоростью. По оценке благотворительных организаций, в 2018 году состояние беднейшей половины мира сократилось на 11%, в то время как миллиардеры стали богаче на 12%.