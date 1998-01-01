Репортаж: За что Порошенко получил «награду» в США

Петр Порошенко в США получил большой подарок. Он стал обладателем награды «Международный государственный деятель». По словам президента Украины, такое внимание со стороны Запада его «глубоко тронуло».

Глава Незалежной прибыл в Америку с рабочим визитом, чтобы выступить на Генассамблее ООН. Приехал снова с наглядной агитацией — впрочем, как обычно в таких случаях. То он в Давосе потрясал куском автобуса, то в Мюнхене демонстрировал якобы паспорта российских военнослужащих. Что на этот раз — смотрите в видеосюжете.

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