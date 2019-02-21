Мощный пожар на рынке в Нальчике сняли на видео

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Огонь практически уничтожил торговые павильоны площадью порядка 400 квадратных метров.

Фото, видео: instagram @07lalaru07

Пожарные ликвидировали открытое горение на рынке «Дубки» в столице Кабардино-Балкарии. Кадры с ЧП уже облетели социальные сети.

 
 
 
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Публикация от *O_o* (@07lalaru07)

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в четверг, 21 февраля, около 12 часов. К тушению огня привлекли 40 сотрудников регионального МЧС и восемь единиц техники, сообщает РИА Новости.

 
 
 
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Публикация от КБР24. Вестник региона (@kbr24.ru)

Очевидцы сообщают, что сначала был слабый дым, но продавцы не придали этому значения. Пожарных вызвали, только после того, как уже стало трудно дышать. На его пике площадь пожара достигала 400 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее Пятый канал публиковал видео с горящим магазином стройматериалов в Ингушетии.

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