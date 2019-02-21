Мощный пожар на рынке в Нальчике сняли на видео

Пожарные ликвидировали открытое горение на рынке «Дубки» в столице Кабардино-Балкарии. Кадры с ЧП уже облетели социальные сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от *O_o* (@07lalaru07) 21 Фев 2019 в 1:33 PST

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в четверг, 21 февраля, около 12 часов. К тушению огня привлекли 40 сотрудников регионального МЧС и восемь единиц техники, сообщает РИА Новости.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от КБР24. Вестник региона (@kbr24.ru) 21 Фев 2019 в 1:46 PST

Очевидцы сообщают, что сначала был слабый дым, но продавцы не придали этому значения. Пожарных вызвали, только после того, как уже стало трудно дышать. На его пике площадь пожара достигала 400 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее Пятый канал публиковал видео с горящим магазином стройматериалов в Ингушетии.