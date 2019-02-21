Петербургского лицеиста отстранили от занятий из-за цвета волос

Учащегося частного лицея в Выборгском районе отстранили от занятий из-за цвета волос, пишет 78.ru.

Молодой человек покрасил волосы в светлый цвет, о чем заранее предупредил своего классного руководителя. После смены имиджа лицеист столкнулся с завучем, который заявил, что такой цвет волос не допустим в стенах учебного заведения. В ситуацию вмешалась директор лицея и ежедневно требовала поменять цвет волос.

Позже ученик заболел, а когда вернулся к учебе 19 февраля, директор школы заперла его в учительской на весь день, выпуская лишь в туалет, передает сайт телеканала.

Родители мальчика ничего не знали о конфликте в лицее, отмечает адвокат семьи Анна Радованович. В уставе гимназии отсутствуют правила о норме по цвету волос, добавила юрист. Когда, наконец, встреча родителей с администрацией состоялась, директор потребовала от взрослых вернуть первоначальный цвет волос ученика.

Мать мальчика пригласили на конфликтную комиссию с участием администрации лицея, педагогов, представителей родительского комитета и актива учащихся. В свою очередь родители обратились в полицию и намерены сообщить о ситуации в прокуратуру и городской комитет по образованию.

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