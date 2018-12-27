«Мы живем словно на пороховой бочке» — глава ЛНР призвал остановить Порошенко

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В Луганске рассказали о новом обострении конфликта в Донбассе в преддверии президентских выборов на Украине.

Фото, видео: Пятый канал

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник рассказал о готовящихся подтасовках для поддержки Петра Порошенко на мартовских выборах.

Очевидно, что рейтинг этой «хромой утки» на Луганщине ничтожно мал, а других мнений Киев не признает сам. О готовности Порошенко утопить в крови несогласных с его политикой здесь никто не сомневается, — заявил он.

По словам политика, обстановка на линии соприкосновения значительно обострилась: усилились обстрелы, гибнут люди, готовятся изощренные информационные провокации.

— Прежде всего, призываем гарантов минского процесса — Ангелу Меркель и Эммануэля Макрона повлиять на Порошенко. Его скатывание к откровенно фашистским манерам во внешней и внутренней политике необходимо пока не поздно остановить, — сказал Пасечник. И добавил, — Ситуация накаляется с каждым днем. Мы все живем словно на пороховой бочке.

Ранее Пятый канал сообщал, что автомобиль с украинскими снайперами подорвался на своей же мине.

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