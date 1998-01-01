Пассажирский Boeing в США случайно превысил скорость звука

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Благодаря неожиданному ускорению, самолет прибыл в Лондон на 48 минут раньше, чем планировалось.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Пассажирский Boeing 787-9 Dreamliner британской авиакомпании Virgin Atlantic, следовавший рейсом Лос-Анджелес — Лондон, неожиданно превысил скорость звука, попав в сильный воздушный поток, сообщает Интерфакс со ссылкой на газету The Washington Post.

Пролетая над штатом Пенсильвания на высоте около 11 километров, лайнер оказался в высотном струйном течении — области сильного ветра в верхнем слое тропосферы. Благодаря этому самолет развил скорость в 800 миль в час (1285 км/ч — прим. ред.), несмотря на то, что скорость звука на этой высоте составляет 1062 км/ч. Крейсерская скорость такого типа воздушного судна составляет 561 милю в час (902 км/ч — прим. ред.).

Пилот Питер Джеймс, который находился за штурвалом, позднее написал в Twitter, что за свою 25-летнюю карьеру ни разу с таким не сталкивался.

— Почти 800 миль в час, никогда не видел такого попутного ветра в своей жизни! (попутный ветер — 200 миль в час — прим. ред.), — поделился Питер Джеймс.

Как отмечает издание, благодаря неожиданному ускорению, самолет прибыл в Лондон на 48 минут раньше.

Российский пилот-инструктор Андрей Красноперов рассказал в интервью НСН, что на практике пассажирский самолет не сможет превысить скорость звука, а при превышении этой величины борт может затянуть в пикирование.

— Во-первых, самолет может просто свалиться. Подъемную силу на крыльях создает набегающий поток. Но если самолет попадает в скорость, превышающую его собственную, он просто сваливается. В данном случае он шел на скорости 902 км/ч и попал в струйное течение со скоростью 380 км/ч. То есть, его фактическая путевая скорость увеличилась. А 902 км/ч как было, так и осталось, относительно воздушной массы. Борт превысил скорость звука всего лишь теоретически, а не практически. Поэтому вся эта история просто звучит красиво, — объяснил пилот-инструктор.

Ранее Пятый канал сообщал, что два самолета едва не столкнулись во Внуково. «Falcon-2000S» несанкционированно занял воздушный эшелон и чуть не врезался в Boeing-737.

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