Пассажирский Boeing в США случайно превысил скорость звука

Пассажирский Boeing 787-9 Dreamliner британской авиакомпании Virgin Atlantic, следовавший рейсом Лос-Анджелес — Лондон, неожиданно превысил скорость звука, попав в сильный воздушный поток, сообщает Интерфакс со ссылкой на газету The Washington Post.

Пролетая над штатом Пенсильвания на высоте около 11 километров, лайнер оказался в высотном струйном течении — области сильного ветра в верхнем слое тропосферы. Благодаря этому самолет развил скорость в 800 миль в час (1285 км/ч — прим. ред.), несмотря на то, что скорость звука на этой высоте составляет 1062 км/ч. Крейсерская скорость такого типа воздушного судна составляет 561 милю в час (902 км/ч — прим. ред.).

Пилот Питер Джеймс, который находился за штурвалом, позднее написал в Twitter, что за свою 25-летнюю карьеру ни разу с таким не сталкивался.

— Почти 800 миль в час, никогда не видел такого попутного ветра в своей жизни! (попутный ветер — 200 миль в час — прим. ред.), — поделился Питер Джеймс.

Almost 800 mph now never ever seen this kind of tailwind in my life as a commercial pilot! (200 mph tailwind) pic.twitter.com/0XGTkEP9EB