Актриса из сериала «Глухарь» скончалась в 37 лет

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Последние годы Дарья Егорычева боролась с тяжелой болезнью.

Фото: instagram @daria.egorycheva

Звезда российских сериалов «Глухарь» и «Одна любовь души моей» Дарья Егорычева скончалась в ночь на 21 февраля. Ей было 37 лет.

Знакомые актрисы сообщили ТАСС, что в последние годы она тяжело болела. Смертельный недуг не позволил ей продолжить карьеру после череды успешных работ.

После выпуска из столичного университета ГИТИС Егорычева выступала на сцене театра Маяковского и театра «У Никитских ворот». Зрители могли запомнить ее игру в спектаклях «Бедная Лиза», «День рождения кота Леопольда», «Viva, парфюм!» и «Живой труп».

Помимо сериалов, актриса снималась полнометражных фильмах, таких как «Темная ночь», «Моя граница», «Тайна института благородных девиц» и «Пилот международных авиалиний».

Ранее Пятый канал сообщал, что звезда «Любовь и голуби» Сергей Юрский предвидел свою смерть.

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