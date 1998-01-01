Звезда «Любовь и голуби» Сергей Юрский предвидел свою смерть

Кинорежиссер Алла Сурикова рассказала о странном разговоре с актером Сергеем Юрским за три недели до его смерти. По словам народной артистки России, звезда фильма «Любовь и голуби» как будто предчувствовал свой скорый уход из жизни. Об этом она поведала в эфире программы «Сегодня вечером», сообщает StarHit.

Сурикова пояснила, что Юрский обещал написать предисловие к книге Сергея Коковкина. Во время разговора с редактором актер отказался присылать информацию по электронной почте, произнеся странную фразу.

— Берите ручку и пишите, потому что того Юрского, что вы знаете, уже нет, он не существует, он умер, — повторила слова Юрского Сурикова.

Режиссер предположила, что актер чувствовал приближение смерти. Также народная артистка вспомнила, что артист просил позвонить ему в Крещение.

Сергей Юрский был серьезно болен, но родные и близкие до последнего надеялись, что он пойдет на поправку. Актер скончался на 84-м году жизни, 8 февраля.

Ранее Пятый канал публиковал роли актера, наиболее запомнившиеся зрителям.