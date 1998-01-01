Звезда «Любовь и голуби» Сергей Юрский предвидел свою смерть

, 7:05 425

О страшной фразе, которую произнес актер незадолго до своей смерти, рассказала Алла Сурикова в эфире федерального канала.

Фото: www.globallookpress.com

Тема:
Скончался Сергей Юрский 23

Кинорежиссер Алла Сурикова рассказала о странном разговоре с актером Сергеем Юрским за три недели до его смерти. По словам народной артистки России, звезда фильма «Любовь и голуби» как будто предчувствовал свой скорый уход из жизни. Об этом она поведала в эфире программы «Сегодня вечером», сообщает StarHit.

Сурикова пояснила, что Юрский обещал написать предисловие к книге Сергея Коковкина. Во время разговора с редактором актер отказался присылать информацию по электронной почте, произнеся странную фразу.

— Берите ручку и пишите, потому что того Юрского, что вы знаете, уже нет, он не существует, он умер, — повторила слова Юрского Сурикова.

Режиссер предположила, что актер чувствовал приближение смерти. Также народная артистка вспомнила, что артист просил позвонить ему в Крещение.

Сергей Юрский был серьезно болен, но родные и близкие до последнего надеялись, что он пойдет на поправку. Актер скончался на 84-м году жизни, 8 февраля.

Ранее Пятый канал публиковал роли актера, наиболее запомнившиеся зрителям.

Тема:
Скончался Сергей Юрский 23
13 февр
Стало известно последнее слово Сергея Юрского
12 февр
«Он был честен всю жизнь!» — в Москве простились с Сергеем Юрским
11 февр
Актер Евгений Стеблов упал в обморок во время прощания с Юрским
11 февр
Видео: В театре Моссовета проходит церемония прощания с Сергеем Юрским
11 февр
В Москве простятся с Сергеем Юрским
10 февр
Талант без границ: Каким запомнят зрители Сергея Юрского — видео
9 февр
«Наше национальное достояние» — худрук БДТ Андрей Могучий о Сергее Юрском
8 февр
«Закончился период Юрский», — Шнуров посвятил стих умершему актеру
8 февр
«Великий актер и великий человек»: Максим Виторган о Сергее Юрском
8 февр
Кому достанется наследство после смерти Сергея Юрского

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

7:58
Жители Гаити выступают против США и призывают на помощь Россию
7:43
«Это унизительно»: Власти Амстердама хотят реформировать «Квартал красных фонарей»
7:31
Мужчина расстрелял четверых заложников в США — фото
7:27
Без детей в голове: Как при «дележке» своих чад, родители забывают о самом главном
7:16
«Баба Нюша»: Подписчики певицы раскритиковали новый «лук» звезды — фото
7:05
Звезда «Любовь и голуби» Сергей Юрский предвидел свою смерть
6:52
Гаджеты Apple возможно заговорят голосом куклы Барби
6:41
«История успеха»: Петр Порошенко в целом о ситуации на Украине
6:29
«Жалкое зрелище»: Поклонники не оценили выбритые виски Понаровской — видео
6:07
Науэрт сняла кандидатуру на должность постпреда США при ООН
5:42
Евгений Гараничев опоздал на старт на этапе Кубка мира по биатлону в США
5:16
Россия модернизировала систему предупреждения о ракетном нападении
4:51
Климкин назвал условие, при котором президента Украины «выкинут из окна»
4:36
В МЧС назвали компанию, которая проводила ремонтные работы на втором этаже ИТМО
3:53
Супруг Ольги Скабеевой объяснил свое молчание в эфире украинского телеканала
3:29
«Поставил на место»: Пушков восхитился ответом Лаврова журналисту из США
2:53
Драка со стрельбой произошла недалеко от Лефортовского парка в Москве
2:49
Депардье и Кустурицу пригласили приехать в Крым в апреле
2:32
Новый рекорд: Почти три тысячи «смурфиков» вышли на улицы Германии
2:16
Товарный поезд с нефтью сошел с рельсов в Канаде — фото

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

16 фев

Умер актер, сыгравший Гитлера в фильме «Бункер»

13 фев

Стало известно последнее слово Сергея Юрского

Послание президента Федеральному собранию в 2019 году
15 февраля — День памяти воинов-интернационалистов
18 февраля — День транспортной полиции
Вкусный праздник — Международный день блина

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

И снова лучшие из лучших! Сразу три проекта Пятого канала на пьедестале победителей!

Шоу «Алые паруса 2018 » и «Марафон добра» получили первое место одной из самых престижных премий BEMA, а онлайн-кастинг к сериалу «Свои» получил почетное третье место!

5-tv.ru

Цифры дня

«Известия. Главное» — нам доверяют телезрители России!

9 февраля итоговый выпуск программы «Известия. Главное» принёс Пятому каналу почётное второе место среди всех федеральных телеканалов с долей 8,9% в аудитории «Все 25-59 с высоким доходом».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Телевизионная «Сваха» поможет найти вторую половинку

Уже весной на Пятом канале стартует новая шоу-программа «Сваха», и этот проект называют настоящим телевизионным брачным агентством.

5-tv.ru

Реклама