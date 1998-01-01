Детали подготовки покушения на украинского политика Виктора Медведчука сегодня раскрыли в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике. Задача по ликвидации кандидата в президенты Украины возложена на полк спецназа, который базируется в городе Хмельницкий. Киллеров тренируют профессионалы из США.

По данным ДНР, покушение курирует руководитель главного управления разведки Минобороны Украины Василий Бурба. За Медведчуком и другими потенциальными жертвами следит СБУ.

Ликвидацию планируют провести под видом нападения националистов. К слову, сейчас в украинских СМИ из Виктора Медведчука активно формируют образ предателя. Как подчеркнули в Министерстве госбезопасности ДНР, точно такие же методы Киев применял во время ликвидации Олеся Бузины, Павла Шеремета и Дениса Вороненкова.

Ранее с аналогичным заявлением выступил экс-президент Украины Виктор Янукович.